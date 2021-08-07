التمويل العقاري| ننشر أماكن ومقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، غدًا الأحد 8/8/2021 : 14/8/2021، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

الطرح الجديد من شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، يتواجد في 19 محافظة، لكن يوجد مساحات مختلفة أسعار متعددة لها الطرح، نستعرضها على النحو التالي:

أولًا.. المحافظات:

وتتواجد شقق محدودي الدخل بمحافظات (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفرالشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).

في هذه المحافظات تتواجد شقق محدودي الدخل بمساحات 75 مترًا و90 مترًا، وبـ4 أسعار، حيث يوجد شقق جاهزة للتسليم الفوري وآخرى سيتم تسليمها بعد 3 سنوات من الآن.

الأسعار ومقدم الحجز:

بالنسبة للمساحة الـ75 مترا وصل سعرها 164 ألف جنيه، بمحافظات الإسماعيلية والشرقية والمنيا وسوهاج وقنا، ووصل مقدم الحجز لـ10 آلاف جنيه.

أما المساحة الـ90 مترا يوجد لها 3 أسعار مختلفة، الأولى بمحافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد بسعر 184 ألف ومقدم حجز 12 ألف جنيه.

والثانية في محافظات الإسكندرية والاسماعيلية والشرقية، والمنوفية وكفر الشيخ والغربية والبحيرة ومطروح وشمال سيناء بسعر 197 ألف جنيه، ومقدم حجز 12 ألف جنيه، أما المساحة الأخيرة عبارة عن 90 مترا أيضًا بـ310 ألف في محافظة أسيوط وقنا وبني سويف الجديدة، ووصل مقدم الحجز لـ15 ألف و500 جنيه.

الأقساط:

تبدأ الأقساط في شقق الإسكان الاجتماعي من 400 جنيه للشقق الـ75 مترا والتى بلغ سعرها 164 ألف جنيه، و700 جنيه للشقق التى وصل سعرها لـ184 ألف جنيه، بينما الوحدات التى سجلت 197 ألف وصل القسط الشهري لـ750 جنيه.

ويتم تخصيص الشقق بنظام التمويل العقاري على 30 سنة وبفائدة متناقصة 3%، طوال فترة التمويل.

شروط الدخل:

يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 4500 جنيه للأعزب، والحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للأسرة 6000 جنيه شهريًا، على أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لمنخفضي الدخل 1200 جنيه.

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