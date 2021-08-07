انخفاض طفيف وأمطار في هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الأحد، يشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد البلاد حتى شمال الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن طقس الأحد، شديد الحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية خلال فترات النهار، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وكافة الأنحاء ليلًا، موضحة أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بنسبة تتراوح من 2: 4 درجات.

وأوضحت الهيئة، أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كما توقعت هيئة الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين وأبو سمبل على فترات متقطعة، ونشاط في حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، الأحد:

القاهرة: 38 درجة للعظمى – المحسوسة 40 - 26 للصغرى

الإسكندرية: 33 درجة للعظمى – المحسوسة 37 - 25 للصغرى

المنصورة: 38 درجة للعظمى – المحسوسة 40 - 25 للصغرى

العريش: 34 درجة للعظمى – المحسوسة 37 - 25 للصغرى

أسيوط: 41 درجة للعظمى – المحسوسة 43 - 27 للصغرى

أسوان: 44 درجة للعظمى – المحسوسة 45 - 28 للصغرى