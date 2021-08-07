وظائف السكة الحديد| تعرف على موقف ذوي الإعاقة من التقديم بالمسابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بوزارة النقل، موقف ذوي الإعاقة نسبة الـ5% من وظائف السكة الحديد التي تم الإعلان عنها أمس.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن وظائف السكة الحديد تعتمد على العمل الشاق والذي يتطلب اجتياز الاختبارات الطبية والبدنية والصحية للقبول، غير أنه يتاح لذوي الإعاقة التقديم على وظائف صرافي تذاكر.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حاجتها لشغل 250 وظيفة شاغرة للتعيين كمهندس ثالث تخصصات [ميكانيكا– كهرباء– مدني] من الذكور فقط لطبيعة العمل الشاقة.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن العمل سيكون بنظام الورادي لتخصصات: [إلكترونيات والاتصالات الكهربية– حاسبات ونظم] من الذكور والإناث للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات، بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية، موضحة أنه سيتم إجراء مسابقة لاختيار أفضل المتقدمين من خلال الاختبارات واللياقة البدنية والصحية.

كما أعلنت الهيئة، حاجتها لـ1500 وظيفة فنية شاغرة تخصصات مختلفة للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات وهي: (فني إشارات رابع- فني كهربائي رابع– فني ميكانيكي رابع– فني براد رابع– فني مناورة رابع– فني مزلقان رابع– فني صيانة سكة رابع– فني حركة وبلوك رابع– فني لحام سكة رابع– مشرف قطار رابع– صراف تذاكر رابع)، وذلك حسب المؤهل والتخصص المطلوب للوظيفة، على أن يبدأ التقديم اعتبارًا من الأحد المقبل، وحتى التاسع من سبتمبر المقبل.

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