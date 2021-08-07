آلية التقديم والفئات المستحقة.. كل ما تريد معرفته عن وظائف السكة الحديد (س وج)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حاجتها لـ250 وظيفة شاغرة للتعيين كمهندس ثالث تخصصات [ميكانيكا– كهرباء– مدني] من الذكور فقط لطبيعة العمل الشاقة.

كما أعلنت الهيئة، حاجتها لـ1500 وظيفة فنية شاغرة تخصصات مختلفة للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات.

وأوضحت الهيئة، أنه يبدأ التقديم اعتبارًا من 9 أغسطس، وحتى 8 سبتمبر المقبل.

متى ييدأ التقديم؟

- يبدأ التقديم 9 أغسطس وحتى 8 سبتمبر

كيفية التقديم؟

- يتم تقديم الطلب باسم مدير عام شؤون العاملين بالمنطقة التي تكون بها الوظيفة (موضحة بالإعلان).

ما هي المؤهلات المطلوب لوظيفة فني؟

- لحاصلين على دبلومات فنية من الحاصلين على دبلوم المعهد الفني الصناعي أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام 5 سنوات أو 3 سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية للنقل بوردان تخصص.

ما هي وظائف الفنيين؟

- الوظائف الشاغرة للحاصلين على الدبلومات الفنية 1500 وظيفة و هي" فنى إشارات وكهربائى وميكانيكى وبراد وفنى مناورة وخفير مزلقان وفنى صيانة وتجديدات سكة وفنى حركة بلوك ولحام السكك الحديدية وكمسرى قطار وصراف تذاكر".

ما هي المؤهلات المطلوب لوظيفة مهندسين؟

- مطلوب 250 وظيفة على ظائف المهندسين في تخصصات: "ميكانيكا وكهرباء ومدنى وحسابات ونظم".

هل هناك فرص عمل لللإناث؟

- أغلب الوظائف متاحة للذكور فقط بسبب طبيعة العمل الشاقة والعمل بنظام الورادى باستثناء تخصص الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية والحسابات والنظم فيمكن للذكور والإناث، إضافة إلى وظيفة صرافي التذاكر.

متى يتم عقد الاختبارات؟

- يتم تسليم المتقدين أرقام الجلوس والمواعيد من خلال مراجعة المنطقة المتقدم بها خلال الفترة-15-25/9 /2021، وسيتم الإعلان عن ذلك على بوابة الحكومة الإلكترونية على الموقع الإلكتروني http:jobs.gov.eg خلال الفترة.

أين تعقد الاختبارات ؟

- ستتم عقد اختبارات كمرحلة أولى بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مركز تقييم القدرات والمسابقات عنوان "13 شارع صلاح سالم مدينة نصر بجوار الجهاز المركزي للمحاسبات".

هل يحق لذوي الاحتياجات الخاصة التقديم في المسابقة ؟

- التقديم لذوي الإعاقة على وظائف صراف التذاكر

هل يمكن التقديم للحاصلين على مجموع أقل من 65% ؟

- لا يمكن التقديم عند فقدان أي شرط من الشروط المعلنة

لمزيد من التفاصيل:

- السكة الحديد تعلن حاجتها لـ1750 وظيفة (لخريجي هندسة والدبلومات)

- أماكن التقديم والشروط .. تفاصيل 1500 وظيفة بالسكة الحديد "دبلومات ومعاهد فنية"