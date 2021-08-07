"الأسقفية" تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية اللاهوت ومعهد جبال النوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

احتفلت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم السبت، بتخريج الدفعة الثالثة عشر من طلاب كلية اللاهوت الأسقفية بفروعها الثلاثة بالقاهرة والإسكندرية والمنيا حيث حصدوا درجة البكالوريوس بالإضافة إلى تخريج الدفعة السادسة من طلبة معهد جبال النوبة وتتضمن 4 طلاب بحضور دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وعميد كلية اللاهوت الأسقفية، ودكتور آشلي نل رئيس مجلس إدارة الكلية بمقر كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

وقدم رئيس أساقفة الكنيسة وعميد كلية اللاهوت التهنئة للخريجين الجدد قائلًا: "تحتاج الكنيسة إلى تلاميذ للسيد المسيح، فكونوا خدام أتقياء، ممتلئين من مخافة الرب، إذ لا تحتاج الكنيسة اليوم خدام ليملئوا فراغ ولكن تلاميذ مكرسين للسيد المسيح، ولا تحتاج الكنيسة اليوم إلى خدام يتجنبون ويهربون من التحديات ولكن يظهروا أنفسهم كخدام لله فى صبر وشدائد وضيقات ويعرفون كيف يقابلون الشر بالخير" مؤكدًا: "تلاميذ مؤثرون فى مقابلة كل التحديات التي تواجه الكنيسة فى المجتمع المعاصر، لهذا فإن هدف كلية اللاهوت هو إعداد تلاميذ حقيقيين للسيد المسيح".

وأضاف في كلمته التي بدأت بعد موكب الخريجيين: "تهنئتي القلبية لكل خريج اليوم حيث تفتخر كلية اللاهوت الأسقفية إنها ساهمت فى حياة كل خريج الليلة من خلال الدراسة والبحث والتعلم والمشاركة فى الحوارات والمناقشات داخل فصول الدراسة وورش العمل والعبادة الجماعية والخدمة العملية. "واثقًا بهذا عينه أن الذى ابتدأ فيكم عملًا صالحًا يكمل إلى يوم يسوع المسيح".

واستطرد فوزى: أصلى أن السنوات القادمة فى حياتكم تكون مليئة بالبركات فى الرعاية التى تقدموها فى كل مجالات الخدمة التى يدعوكم الرب إليها وأنتم تلاميذ حقيقيين للسيد المسيح لتزدادوا فى المعرفة والحكمة، "ولتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضًا".

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