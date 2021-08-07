نشرة الحوادث المسائية.. حبس مساعد شرطة وجثة في العمرانية ومصرع عنصر إجرامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

بالأسماء والتفاصيل.. من هم مديرو الإدارات النوعية الجدد بأمن الجيزة؟

اعتمد اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، حركة تنقلات مديري الإدارات النوعية، السبت.

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إحالة المتهم بقتل جدته في الزاوية الحمراء للمحاكمة

مشادة كلامية كانت كافية إلى شاب لإنهاء حياة جدته بضربات متلاحقة بـ"شاكوش" والشروع في قتل والدته؛ خوفًا من أن تفضح أمره في منطقة الزاوية الحمراء.

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تفاصيل اصطدام سيارة بلافتة صيدلية في كرداسة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا اصطدام سيارة "ميكروباص" بلافتة إحدى الصيدليات بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وتعليق مصور المقطع بشأن قيادة السائق تحت تأثير المواد المخدرة.

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النيابة العامة: حبس مساعد شرطة بتهمة قتل اثنين بالقليوبية

أمرت النيابة العامة، بحبس مساعد شرطة 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل اثنين عمدًا بمركز شبين القناطر بالقليوبية.

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افتتاح مُجمع النيابات الإدارية الجديد في القاهرة الجديدة

قام المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، وبحضور المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، بافتتاح مقر مجمع النيابات الإدارية الجديد بالقاهرة الجديدة.

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حقيقة نشوب حريق في شقة بسبب الألعاب النارية بحلوان

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة تداول فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن نشوب حريق بوحدة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة حلوان بسبب قيام مجموعة من الأشخاص بإطلاق الألعاب النارية أثناء الاحتفال بإحدى المناسبات أمام العقار محل الواقعة.

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الداخلية تنعش خزانة الدولة بـ 2.3 مليار جنيه قيمة قضايا في أسبوع

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 81 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و2.3 مليار جنيه قيمة قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

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مصرع عنصر إجرامي في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بقنا

لقى عنصر إجرامي مصرعه، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا وبحوزته سلاح ناري وذخائر.

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الجنايات تقضي بالحبس سنة مع الشغل لمتهم في إعادة محاكمته في "أحداث شغب أكتوبر"

قضت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ، اليوم السبت، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة متهم بالحبس سنة مع الشغل في إعادة محاكمته بأحداث شغب أكتوبر، بالقضية رقم 914 لسنة 2014 جنايات ثان أكتوبر.

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حركة تنقلات الجيزة.. استحداث فرقة جديدة بقطاع الشمال

استحدثت وزارة الداخلية فرقة جديدة بالجيزة ضمن حركة التنقلات التي اعتمدها اللواء مدحت فارس فجر السبت.

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مأساة مسن تركته ابنته بمفرده في شقة بالعمرانية

تفاصيل صادمة كشفتها تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في واقعة العثور على جثة مسن في حالة تعفن رمي داخل شقة بالعمرانية.

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