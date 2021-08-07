بالأسماء والتفاصيل.. من هم مديرو الإدارات النوعية الجدد بأمن الجيزة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اعتمد اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، حركة تنقلات مديري الإدارات النوعية، السبت.

وتولى العميد أيمن الشرقاوي منصب مدير إدارة العمليات، والعقيد أمثل حرحش وكيلا له، والعميد مصطفي فتحي مديراً للإدارة العامة لمباحث الآداب، والعقيد محمد منصور وكيلا له.

كما جاء في الحركة تعيين العميد محمد عرفان مديراً لمكافحة المخدرات، والعميد وليد العشري مديراً لمباحث الأموال العامة، والعقيد حسام بكير رئيساً لقسم المصنفات، والعقيد أحمد صقر مديراً لإدارة الأحداث.

فيما تولى العقيد محمد عبد الشكور منصب مدير إدارة تنفيذ الأحكام قادما من فرقة العياط والبدرشين، ونقل الرائد أحمد يسري للإدارة ذاتها.

وجاءت حركة التنقلات مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.