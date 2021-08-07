شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر توضح الكليات التى ليس بها اختبار قدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جامعة الأزهر فى بيان لها ، أنه لا يوجد اختبارات قبول لكليات التمريض أو الاقتصاد المنزلى، أو معاهد التمريض، كما لا يوجد اختبارات قبول لأقسام اللغات فى كليات الدراسات الإنسانية للبنات.

وكان قد أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن الكليات التي يشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات تشمل الكليات الآتية: كليات القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا،وكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة،

وكليات التربية (تخصص عام (علمي / أدبي) – المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم – الخدمة الاجتماعية – التربية الفنية – التربية الخاصة (علمي / أدبي) – رياض الأطفال – التعليم الأساسي "الحلقة الأولى" (علمي / أدبي) إضافة لكلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة، وبنات بالخانكة، بجانب كلية اللغات والترجمة، وأيضًا كليات الدراسات الإنسانية بالقاهرة (تخصص رياض الأطفال)، وتفهنا الأشراف (تخصص رياض الأطفال – شعبة التربية).

أوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن باب التسجيل لاختبارات القدرات بهذه الكليات بدأ اليوم السبت إلكترونيًّا وحتى يوم 19 أغسطس الجاري.