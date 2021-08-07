شكرا لقرائتكم خبر عن عميد كلية طب الأزهر يتابع أعمال التطوير بمستشفى الحسين الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية الطب بنين الازهر بالقاهرة، اليوم السبت بجولة تفقدية لمستشفى الحسين الجامعي، للوقوف على أعمال التطوير والتحديث التي تجري في مناطق المدرجات، العيادات الخارجية، إضافة لمتابعة التجديدات التي تجري في محيط مستشفى الطوارئ، وذلك من أجل راحة المرضى.

وخلال الجولة طالب عميد كلية الطب الشركة المنفذة لأعمال التجديدات بسرعة الانتهاء من أعمالها، مشيرا إلى أن هذه الجولات تأتي في إطار متابعة قيادات الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، لافتا إلى أن مستشفى الحسين الجامعي شهدت تطويرات شملت سكن الأطباء، وأقسام الرمد والرعاية المركزة.

رافق عميد كلية الطب خلال الجولة الدكتور أحمد عبد الجليل مدير عام مستشفي الحسين الجامعي، والدكتور هشام وفقي نائب مدير عام المستشفى.

يأتى ذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لقطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، ووقوفه على سير العمل بمختلف الأقسام من أجل تقديم خدمات طبية مناسبة لجميع المترددين على مستشفيات جامعة الأزهر.