شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر ابتهال جديد للزهراء لايق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف، مقطع فيديو لابتهال جديد للزهراء لايق، التى افتتحت المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة بآيات من كتاب الله المجيد أمام الرئيس السيسى.

الزهراء لايق ابنة محافظة كفر الشيخ حصلت على المركز الأول عالميا في تلاوة القرآن الكريم والأول أيضا في مسابقة الصوت الذهبي التي نظمتها الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة فى 23 فبراير 2007 رحل عنها والدها وحينها كان عمرها 3 سنوات التحقت بمعهد القرية لتتعلم أصول الدين وأحكام التلاوة حفظت الـ40 النووية وبعض أحاديث رياض الصالحين وبعض المتون كمتن تحفة الأطفال وكان عمرها 10 سنوات.

فى حديثها مع الخليج 365 كشفت الزهراء أنها تعلمت قراءة القرآن الكريم بالمقامات الصوتية على يد الدكتور أحمد مصطفى كامل خبير الأصوات العالمى ومعلم المقامات الوحيد فى مدرسة الشيخ مصطفى إسماعيل وحينما فازت بالمركز الأول فى تلاوة القرآن الكريم عالميا أهدت فوزها لروح والدها.