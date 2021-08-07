شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: مستعدون لعودة السياح الروس.. ونقدم حملات تحفيزية وتشجيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، أن الدولة المصرية مستعدة تماما لعودة السياحة الروسية، لكل المقاصد المختلفة داخل مصر، بعد بذل الدولة جهد كبير خلال الفترة السابقة، في استعادة ثقة السائحين مرة أخرى.

وأضافت سها بهجت، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" الذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر قناة إكسترا نيوز، أن وزارة السياحة والآثار، وضعت ضوابط احترازية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، إلى جانب تطعيم العاملين بالقطاع السياحي، لتشجيع عودة حركة السياحة مرة أخرى، متابعة: "3 ملايين زائر كانوا يزورون مصر قبل حادث سقوط الطائرة الروسية".

وأوضحت المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، أن الدولة المصرية استهدفت تنويع مصادر السياحة خلال الفترة السابقة بسلسلة من الحملات التحفيزية والتشجيعية لزيارة مصر، لعدم الاعتماد على مصدر واحد في السياح، مؤكده أن مصر منفتحة على كل دول العالم، كما أن الضوابط الموضوعة من قبل الدولة المصرية تشجع السياح على القدوم إليها.