شكرا لقرائتكم خبر عن الأكبر فى العالم.. تفاصيل تشييد مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد الدالى، إن مشروع مدينة الثقافة والفنون ودار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الإدارية، مقام على مساحة 127 فدانا، مشيرًا إلى أن المشروع مقام على جزئين، الأول دار الأوبرا والثاني مدينة الفنون، موضحًا أن مدينة الفنون هي الأكبر على مستوى العالم.

وأوضح المهندس أحمد الدالي، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، والتي قدمت حلقة خاصة من قلب العاصمة الإدارية الجديدة عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مدينة الفنون مكونة من جزئين الأول المكتبة والثاني المتحف، وتربطهما مسلتين فرعونية من صان حجر بمحافظة الشرقية.

وتابع المهندس أحمد الدالي، أن الهدف من إحضار المسلة للربط بين التراث الفرعوني والتراث الحديث، مشيرًا إلى أن هناك مكتبة الطفل والصالون الثقافي وبيت العود والمسرح الروماني ومبنى الموسيقى المعاصرة والسينما الوثائقية ومناحت والمسرح المكشوف والغابة الشجرية.

وعن دار الأوبرا الجديدة، قال «الدالي»، لا يوجد مثلها في العالم وهي الأكبر في الشرق الأوسط، موضحًا أنها مكونة من 5 قاعات، القاعة الرئيسية بها 2200 مقعد بتقنية حديثة، والقاعة الثانية هي قاعة الدرامة وبها 632 مقعدا، وقاعة الموسيقى على شكل شجرة اللوتس لأول مرة في مصر وبها 1168 كرسيا، والرابعة متحف الشمع لأول مرة على أرض مصر، والقاعة الخامسة قاعة التدريب.

وكشف المهندس أحمد الدالي، أن المشروع كله بالأيدي المصرية، موضحًا أن هناك تحديا كبيرا بعد إحضار شجرة الأرز اللبنانية والتي تحتاج لأجواء مناخية معينة، ولكن مصر لديها مهندسين زراعيين على أعلى مستوى ونجحت التجربة.

وأوضح الدالي، أن اللبنانيين قالوا لنا، إن نتيجة حياة شجرة الأرز في مصر (صفر) ولكن عمرها الآن في مصر 3 سنوات.

كشف المهندس أحمد الدالي، تفاصيل مكتبة العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أنها تحتوى على 70 ألف كتاب، ومن المخطط أن تحتوى على 5 ملايين كتاب.

وأضاف أن طريقة البحث عن الكتب إلكترونية ما يجعلها سهلة وسريعة، ويمكن للقارئ استعارة الكتاب ديجتال.

وأشار إلى أن المكتبة تم مراعاة أن تكون كاتمة للصوت حتى لا تؤثر على رواد المكتبة، عند القراءة، موضحًا أن المكتبة مزودة بجهاز إنذار ضد الحريق.

واستطرد المهندس أحمد الدالي، أن المكتبة تحوى النسخة الأصلية لكتاب وصف مصر، من ضمن 5 نسخ من هذا الكتاب موجودة في العالم كله، منذ عصر نابليون.

وقال الدالي، إن إجمالي عدد العاملين في مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة كان في بداية المشروع 13 ألف مهندس وعامل يعملون على 24 ساعة.

وكشف أن عدد العاملين حاليا في مدينة الفنون بعد الاقتراب من الانتهاء منها يبلغ نحو 5 آلاف مهندس وعامل.، أن 70% من حجم المهندسين العاملين في مشروع مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة من فئة الشباب تتراوح أعمارهم ما بين 25 عاما حتى 45 عاما.