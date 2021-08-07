شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 175 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسى وبدء التحليل بمعامل هيئة الدواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل اليوم إلي القاهرة 175 ألف جرعة من لقاح كورونا سبوتنيك الروسى وتم دخولها فعليا لمخازن هيئة الشراء الموحد وسحب عينات منها لتحليلها في معامل هيئة الدواء المصرية، على أن يتم توفيرها قريبا في مراكز صرف اللقاح.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة الصحة والسكان لليوم السابع، إن اللقاحات آمنه ويتم توفيرها بشكل سريع في مراكز لقاحات كورونا مضيفة أن لقاح سبوتنيك جرعتين بينهما 28 يوما.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.