شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. فريال أشرف تحقق أول ذهبية لمصر في الأولمبياد بعد غياب 17 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددًا من الاخبار المهمة والعاجلة خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها، تحقيق لاعبة الكاراتيه المصرية فريال أشرف الميدالية الذهبية الأولى لمصر بأولمبياد طوكيو، بعد غياب 17 عامًا، فضلاً عن أخبار سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر..

فريال أشرف تتوج بأول ميدالية ذهبية لمصر فى أولمبياد طوكيو

توجت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه بالميدالية الذهبية فى منافسات وزن 61 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد الفوز على لاعبة أذربيجان بنتيجة 2/0 فى الدور النهائى من البطولة.

وسطرت فريال أشرف تاريخا جديدا لمصر فى لعبة الكاراتيه، حيث إن الميدالية التى توجت بها تٌعد ثانى ميدالية مصرية وعربية وأفريقية فى الدورات الأولمبية للعبة الكاراتيه.

ونجحت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه فى التأهل لنصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو، بعد التعادل مع بطلة الجزائر في المباراة الأخيرة بدور المجموعات ، وتضمن لمصر ميدالية خامسة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

الإسكان تنفذ 13,728 وحدة لموظفى العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر

تفقد مسئولوا وزارة الإسكان، مشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، المقام بمدينة بدر، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية مدينة بدر.

ووجه المسئولون، بزيادة أعداد الأشجار بالأرصفة والفراغات، والجزر، وزيادة أعداد الزهور، والاهتمام بالمسطحات الخضراء، وتنفيذها على أعلى مستوى، كما تفقد الوزير عددا من الوحدات التى تم تأثيثها كنموذج لفرش الوحدات.

"العام الهجرى الجديد" هلال محرم لـ1443 يولد غدا.. والإثنين أول أيامه فلكيا

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضى، أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (14 – 19 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (6- 24 دقيقة) ماعدا كوالالمبــور بماليزيا وجاكرتا بأندونيسيا اللذين لم يولد بهما الهلال قبل غروب الشمس، ويغرب القمرفي كوالالمبــور قبل غروب الشمس بدقيقتين، وجاكرتا يغرب فيها القمر قبل غروب الشمس بسبع دقائق.

الرئيس السيسي يبحث مع وزير الدفاع العراقى التعاون الثنائى العسكرى بين البلدين وبرامج التدريب المشتركة وتبادل الخبرات ورفع القدرات.. ويؤكد: دعم بغداد وتعزيز دورها القومى العربى من ثوابت السياسة المصرية

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الدفاع العراقى نقل رسالة خطية إلى الرئيس من مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى، تضمنت التأكيد على تقدير العراق للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى على كافة الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، والاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة بقيادة الرئيس فى المجال التنموى ونقلها إلى العراق، مع تثمين الدور المصرى الداعم للعراق، ذلك الدور الذى يمثل عمقًا استراتيجيًا للامة العربية، خاصةً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

احذروا الأجواء شديدة الحرارة بكافة الأنحاء.. العظمى بالقاهرة تصل 42 درجة و45 بجنوب البلاد.. الأرصاد: انخفاض بالحرارة يبدأ غدا ويستمر حتى الخميس يصل 4 درجات.. وتكشف: الانخفاض غير ملموس بسبب الرطوبة

ما زالت البلاد تشهد أجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية، حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 42 درجة وجنوب البلاد 45 درجة، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية بانخفاض طفيف فى درجات الحرارة من غدا الأحد حتى الخميس ولكن تزال الأجواء شديدة الحرارة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة .

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء غطاء الرأس، وتجنب الأماكن سيئة التهوية ، والاكثار من السوائل الباردة .

مصر تسطر تاريخا غير مسبوق فى أولمبياد طوكيو.. 6 ميداليات للفراعنة لأول مرة منذ 93 عاما.. ذهبية فريال وفضية و4برونزيات تضع الجندى وهداية وسيف وكيشو وجيانا بقائمة الشرف..أبطال كرة اليد يحفرون أسماءهم بحروف من نور

سطرت البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، تاريخا غير مسبوق فى تاريخ مشاركات مصر خلال الدورة الأولمبية، خاصة أن 6 ميداليات لم تتحقق منذ عام 1928 وهى أول دورة تحصل البعثة المصرية فيه على ميداليات.

6 ميداليات غير مسبوقة

حصدت البعثة المصرية 6 ميداليات، منها ذهبية فريال أشرف فى الكاراتيه والميدالية الفضية لأحمد الجندى فى الخماسى الحديث و4 ميداليات برونزية عن طريق هداية ملاك لاعبة التايكوندو وسيف عيسى بطل التايكوندو، ثم محمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة وجيانا فاروق لاعبة الكاراتيه.

انتظام اختبارات القدرات بالجامعات باليوم الأول..55 ألف طالب يسجلون بموقع التنسيق.. إعلام القاهرة تعقد الاختبارات على فترتين لتجنب الزحام.. وعميد تربية رياضية حلوان: اختبارات القدرات على يومين و60% شرط النجاح

بدأت الكليات فى عقد وتنظيم اختبارات القدرات أمس السبت، وذلك بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك بالإضافة إلى المجموع الحاصل عليه الطالب بالثانوية العامة.

وانطلقت اختبارات القدرات بكلية الإعلام جامعة القاهرة، حيث استقبلت الكلية طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات، وأجرت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، جولة تفقدية على قاعات أداء اختبارات القدرات لمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

بصورة لوالدها و والدتها..إيمى سمير غانم:" رب ارحمهما كما ربياني صغيرا"

نعت الفنانة إيمى سمير غانم، والدتها النجمة دلال عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت، ونشرت إيمى صورة لوالدها و والدتها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:" رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".

الرئيس السيسى: فخور بابنتي فريال أشرف وبكل مصري يرفع اسم مصر بالمحافل الدولية

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة لابنة مصر البطلة فريال أشرف لحصولها على الميدالية الذهبية للكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020.

وقال الرئيس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:" إنه إنجاز جديد يدعو للفخر ويؤكد قدرة المصريين على صنع الإنجازات في جميع المجالات.

فخور بابنتي فريال أشرف، وبكل مصري يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية".

إقبال كبير على الشواطئ بالإسكندرية.. نسبة الإشغال 100% رغم ارتفاع درجات الحرارة.. رصد مخالفات لفرض إكراميات ومضاعفة أسعار الدخول.. وتحذيرات بفسخ التعاقد مع المستأجر.. ومطالبات بزيادة ملاعب الراكيت.. فيديو وصور

قدم ”الخليج 365” فيديو لايف، حول الإقبال على شواطئ الإسكندرية، حيث استقبلت شواطئ الإسكندرية المصطافين فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، خاصة شاطئ المندرة المجانى حيث وصلت نسبة إشغال الشاطئ إلى 10%.

نجاح عملية تثبيت مركب خوفو في موقعه الجديد بالمتحف المصري الكبير

نجح صباح اليوم فريق عمل المتحف المصري الكبير في تثبيت الهيكل المعدني الذي يحتوي على مركب الملك خوفو الأولى في مكان عرضها النهائي في مبنى المتحف المخصص لمراكب الملك خوفو بالمتحف المصري الكبير، و ذلك بعد وصولها بسلام إلى المتحف فجر اليوم السبت قادمة من منطقة أهرامات الجيزة.

مكافآت أبطال طوكيو.. مليون جنيه للذهب و750 ألفا للفضة و500 ألف للبرونز

ينتظر أبطال مصر فى أولمبياد طوكيو مكافآت مالية كبيرة من وزارة الرياضة، وفقا للائحة، والتى تصرف مليون جنيه لصاحب المركز الأول، و750 ألف جنيه للمركز الثانى، و500 ألف جنيه للبرونزية.

وتحصد فريال أشرف مليون جنيه بعد التتويج بالذهبية فى الكاراتيه، بينما 750 ألف جنيه لأحمد الجندى الذى حصد فضية الخماسى الحديث، و500 ألف جنيه للرباعى الذى حصد البرونزية هداية ملاك لاعبة التايكوندو وسيف عيسى بطل التايكوندو، ثم محمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة وجيانا فاروق لاعبة الكاراتيه.

هل كانت دلال عبد العزيز تعرف بخبر وفاة سمير غانم؟ لم تستطع استنشاق هواء الدنيا وقد غاب عنها حبيبها واختارت ألا يكون بينهما وداع وفراق بل لقاء للأبد.. وشعرت بموته رغم حرص الأسرة على إخفاء خبر وفاته

رفضت الحياة من بعده، وكأنها أقسمت ألا تعيش أو تدرك معنى الحياة بعد غيابه رغم أن الجميع أخفوا عنها خبر وفاته، شعر قلبها بأن حبيب العمر رحل عن هذا العالم فاختارت أن تلحق به، هكذا اختارت دلال عبد العزيز أن تكون بجوار حبيب عمرها سمير غانم وأن تلحق به بعد أقل من 80 يومًا من وفاته.

هكذا اكتملت فصول قصة الحب التي تفوق أجمل القصص الرومانسية والخيالية بين دلال عبد العزيز وسمير غانم وهكذا ترك الثنائي الأجمل والأقرب إلى قلوب الملايين جرحًا غائرًا وحزنًا عميقًا في قلوب ابنتيهما ومحبيهما والملايين ممن عشقوا دلال وسمير في مصر والعالم.

مفاجآت بغرف عمليات مستشفى بنها الجامعى.. استخراج دبوس تنجيد من صدر عامل.. وموبايل من بطن مريض ابتلعه 7 أشهر.. وسنة بالقصبة الهوائية لمسن ابتلعها بالخطأ.. ولمبة عربية وسوكت شاحن وقشرة لب بالقصبة الهوائية لأطفال

"المستشفى الأم بالقليوبية".. هكذا يطلق على مستشفى بنها الجامعى، والتى تأتى على رأس مستشفيات القليوبية استقبالا للمرضى من المحافظة والمحافظات المجاورة، وعلى الرغم من هذا الضغط الهائل والأعداد الكبيرة التى يتم استقبالها يوميا، إلا أنها تميزت وتفردت بإجراء جراحات عاجلة ونادرة للمرضى بها، جعلها قبلة المرضى الأولى بالقليوبية أو المحافظات المجاورة، لم تضمه من كوادر طبية على أعلى مستوى، وقيادة إدارية واعية.

التعليم: بدء اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة الطاقة النووية غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواعيد اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بـ المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2021/2022، إلكترونيًا يومي الأحد والإثنين 8 و9 أغسطس 2021، بمراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات التعليمية.

فريال أشرف تحقق أول ذهبية لمصر فى الأولمبياد بعد غياب 17 عامًَا.. فيديو

قدم تلفزيون الخليج 365 في تغطيته الخاصة التي أعدها أحمد حسنى، وقدمتها آلاء شتا، تفاصيل حصول فريال أشرف، لاعبة منتخب الكاراتيه، على أول ميدالية ذهبية لمصر فى أولمبياد طوكيو كأول لاعبة مصرية وعربية تحصد الميدلية الذهبية في لعبة الكاراتيه.

أيمن حفنى على مقاعد بدلاء الزمالك أمام غزل المحلة

يتواجد أيمن حفنى، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على مقاعد بدلاء الفريق خلال مواجهة غزل المحلة، فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة رقم 28 من بطولة الدوري الممتاز.

تعرف على الثنائى المهدد بالإيقاف فى الأهلى قبل مواجهة سيراميكا

يدخل فريق الأهلى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره سيراميكا باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويتواجد فى قائمة الأهلى قبل المباراة لاعبان فى جعبتهما إنذاران هما محمد شريف وعمرو السولية، وفى حال حصولهما على الإنذار الثالث الليلة سيغيبان عن مباراة الاسماعيلي الأربعاء المقبل، بينما يتواجد ثمانية لاعبين فى جعبتهم إنذار واحد وهم ياسر إبراهيم وعلي معلول وسعد سمير وحمدى فتحى وأليو ديانج وجونيور أجاي وكهربا ووالتر بواليا.