المترو: عودة حركة القطارات بالخط الثاني بعد حدوث عطل مفاجئ بمحطة أم المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عودة وانتظام حركة قطارات الخط الثاني بالكامل من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب في الاتجاهين.

وقالت شركة المترو، اليوم السبت، في بيان لها، إنه تم إصلاح عطل فني مفاجئ بأحد القطارات بمحطة أم المصريين بضواحي الجيزة في اتجاه المنيب، ما أدى إلى تفريغ القطار من الركاب بسكة الوسط.

وأوضحت الشركة، أنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل، وتم العمل على إزالته وسحب القطار فوارغ إلى ورشة شبرا الخيمة وعودة حركة القطارات في الاتجاهين إلى السرعات المعتادة.

وأشارت إلى أن حركة القطارات بالخط الأول والثاني تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها ولا يوجد أي أعطال.