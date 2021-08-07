شكرا لقرائتكم خبر عن أ ش أ: سفير مصر باليابان يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز السلام بين جامعتي الجلالة وهيروشيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سفير مصر في اليابان أيمن كامل، خلال زيارته إلى مدينة (هيروشيما)، التوقيع على مذكرة تفاهم خاصة بإنشاء مركز السلام في جامعة الجلالة بالتعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم السبت- أن البروفيسور "ميتسو اوتشي" رئيس جامعة هيروشيما أكد - خلال مراسم التوقيع - أن مذكرة التفاهم المُبرمة بين جامعته وجامعة الجلالة هي حجر الأساس الذي سيتم البناء عليه لتعزيز التبادل الأكاديمي العلمي والثقافي بين الطرفين وأن مركز السلام في هيروشيما المؤسس منذ عام 1975 سيوفر أوجه التعاون ونقل الخبرات والدراسات مع مركز السلام بالجلالة.

كما أكد السفير أيمن كامل - من جانبه - أهمية إنشاء مركز السلام في هذا التوقيت الذي يسعي فيه العالم إلى نشر ثقافة السلام والتسامح والترويج لمفاهيم نبذ التطرف والعنف.

وشدد على حرص مصر الدائم على تبني قيم السلام في سياستها الخارجية ودفع جهود التسوية السلمية للنزاعات في مختلف أنحاء العالم وترسيخ قيم نبذ التطرف والعنف.

وأشار إلى أن من آخر الجهود المصرية في هذا الصدد هو اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في يناير 2021 قراراً تقدمت به مصر لتعزيز ثقافة السلام والتسامح من أجل حماية المواقع الدينية.

وكانت جامعة الجلالة برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف حيدر قد وافقت على إنشاء مركز السلام بمقر الجامعة الجديد على غرار المركز الرئيسي بجامعة هيروشيما.

تأتي زيارة السفير إلى هيروشيما في إطار مشاركته فى مراسم إحياء الذكرى السادسة والسبعون لضحايا القنبلة الذرية، والتي ترأسها "سوجا يوشيهيدي" رئيس وزراء اليابان.