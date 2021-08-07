شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح عملية تثبيت مركب خوفو في موقعه الجديد بالمتحف المصري الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح صباح اليوم فريق عمل المتحف المصري الكبير في تثبيت الهيكل المعدني الذي يحتوي على مركب الملك خوفو الأولى في مكان عرضها النهائي في مبنى المتحف المخصص لمراكب الملك خوفو بالمتحف المصري الكبير، و ذلك بعد وصولها بسلام إلى المتحف فجر اليوم السبت قادمة من منطقة أهرامات الجيزة.

صرح بذلك الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة و الاثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، موضحًا أن المركب سوف تظل داخل الهيكل المعدني الخاص بها لحين الانتهاء من استكمال مبني متحف مراكب خوفو، حيث تم وضع نظام تحكم بيئي محكم داخل الهيكل لمراقبة درجات الحرارة ونسبة الرطوبة بها و التأكد من الحفاظ على النسب الصحيحة الملائمة للحفاظ علي المركب.

و أشار الدكتور عيسي زيدان المدير العام التنفيذي للترميم و نقل الآثار بالمتحف المصري الكبير انه فور وصول المركب و تثبيتها قام أثريوا و مرمموا مركز الترميم بالمتحف بفحص المركب، مؤكدا علي أن أعمال الفحص أثبتت أن المركب في حالة جيدة، و لم تتأثر بعملية النقل وذلك نتيجة لأعمال الحفظ و التغليف الجيد الذي قام بها فريق العمل من المرممين و الأثريين و أجهزة القياس والتحكم التي تم وضعها لضبط الجو المحيط بالمركب و امتصاص الاهتزازات.

و أضاف أن المرممين سوف يقومون برفع الصندوق الخشبي الذي كان يغطي المركب للبدء في أعمال ترميمها و تأهيلها حتي يتم عرضها بالشكل النهائي.