شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى مهنأة صاحبة أول ذهبية بطوكيو: شرفتى مصر كلها يا أجدع فريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة البطلة المصرية فريال أشرف لإحرازها الميدالية الذهبية فى رياضة الكارتيه فوق وزن 61 كيلو بأولمبياد طوكيو 2020 .

وعلقت الدكتورة مايا مرسى فى تدوينه لها على صفحتها : أول سيدة مصرية تٌحرز ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركات مصر بالألعاب الأولمبية، وأول لاعبة مصرية تحقق ميدالية ذهبية أوليمبية فى تاريخ أفريقيا والعرب فى رياضة الكارتيه وأول ميدالية ذهبية لمصر في أولمبياد طوكيو202، قائلة :شرفتي مصر كلها يا أجدع فريال.

يذكر أن البطلة فريال أشرف من مواليد 1999، بدأت ممارسة الكاراتيه وهي في الثامنة من عمرها، وتدرس الصيدلة في الجامعة البريطانية وحققت العديد من البطولات والألقاب والميداليات العالمية، وقد حققت ذهبية بطولة العالم لناشئ الكاراتيه في سانتياغو بتشيلي 2019، ذهبية بطولة الدوري العالمي في دبي 2019، ذهبية البطولة الأفريقية في 2020، وحققت فضية الدوري العالمي بالصين 2018، فضية بطولة الدوري العالمي للكاراتيه 2020 بفرنسا، فضية في بطولة البريميرليج في الكاراتيه بالنمسا 2020 فضية في بطولة البريميرليج في الكاراتيه في تركيا عام 2021 بالاضافة الى برونزية الدوري العالمي للكاراتيه في وزن 68 في المغرب عام 2017 ، برونزية بطولة أفريقيا للكاراتيه في روندا عام 2018.