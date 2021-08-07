شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد للحصول على منح دراسية لأبناء تكافل وكرامة متفوقي الثانوية 10 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التضانن الاجتماعىُ، استقبال طلبات طلاب أسر تكافل وكرامة المتفوقين والحاصلين على الثانوية العامة، للحصول على منحة دراسية جامعية كاملة في العام الدراسي الجامعي 2021 /2022 مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأن آخر موعد للتقديم 10 أغسطس الجارىً.

وكانت الوزارة نشرت عبر صفحتها على "الفيس بوك" المزايا ومتطلبات التقديم على النحو التالي: