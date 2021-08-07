شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل أثناء افتتاح مجمع النيابات الإدارية: يليق بالجمهورية الجديدة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور المهندس عاصم الجزار - وزير الإسكان، بافتتاح مقر مجمع النيابات الإدارية الجديد بالقاهرة الجديدة.

وذلك بحضور المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، واللواء صلاح الرويني رئيس هيئة القضاء العسكري، والمستشارون مساعدي وزير العدل وأعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وعدد من قيادات النيابة الإدارية والجهات والهيئات القضائية الحاليين والسابقين، ولفيف من كبار رجال الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشـيوخ، شمل كلٍ من، فضيلة الدكتور شوقي علام – مفتي الديار المصرية والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتورمحمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ونيافة الأنبا اكليمندس الأسقف العام نائبًا عن قداسة البابا تواضروس الثاني - بطريرك الكرازة المرقسية.

بدأت مراسم حفل الافتتاح بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ أحمد نعينع، أعقبه عرض فيلم تسجيلي تضمن نبذة تاريخية عن النيابة الإدارية ورؤساءها من نشأتها وحتى الأن، والتطور التي شهدته في عهد المستشار عصام المنشاوي – رئيس الهيئة خلال العامين السابقين.

كما قام اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، بإلقاء كلمة وجه فيها الشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية والسيدات والسادة الحضور.

وأكد فيها على التعاون الوثيق الذي تم بين أجهزة الدولة والجهاز المركزي للتعمير في تنفيذ المبنى في أبهى صورة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية لكي تكون حصون العدالة لائقة بمرتاديها.

كذلك وجه الشكر للدكتور المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان ورئيس هيئة النيابة الإدارية على تذليل كافة الصعوبات في سبيل تنفيذ المبنى، وإن ذلك جاء في إطار البرتوكول المبرم بين النيابة الإدارية ووزارة الإسكان متمثلة في الجهاز المركزي للتعمير من أجل تطوير وانشاء مجمعات للنيابة الإدارية.

أعقبتها كلمة المستشار عصام المنشاوي، التي رحب فيها بالمستشار عمر مروان – وزير العدل وبالحضور الكريم، مؤكدًا أن تنفيذ مجمع النيابات الإدارية جاء وفقًا لتعليمات السيد/ عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية في أن تكون مقار المحاكم والنيابات لائقة بالسادة أعضاء الهيئات القضائية والمواطنين المترددين عليها،

كما قدم الشكر لأجهزة الدولة المختلفة التي بذلت الجهد في تقديم الدعم الفني والمالي لتنفيذ المبنى في أحسن صورة، وأهمية موقع مجمع النيابات في كونه قريب من العاصمة الإدارية المزمع انتقال وزارات الدولة ومؤسساتها إليها.

كما تفضل المستشار عمر مروان وزير العدل، بإلقاء كلمة نقل فيها تحيات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقدم الشكر للمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية مهنئًا على افتتاح هذا الصرح العظيم لهيئة النيابة الإدارية، مؤكدا على توجه النيابة الإدارية في مسايرة الدولة ومسايرة مبادئ الجمهورية الجديدة في تهيئة المباني اللائقة للسيدات والمستشارين وللمواطنين المتعاملين مع تلك الجهات، وحرص النيابة الإدارية على مسايرة الدولة في مسار التحول الرقمي، كما كان لها السبق في تمكين المرأة في مجالات غير مسبوقة مثل تمثيل الادعاء بالمحاكم إلى جانب تمكين الشباب باعتبارهم نواة المجتمع ومستقبل هذا الوطن.

مختتماً حديثه بالتأكيد على الأهمية البالغة للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لإعلاء دولة سيادة القانون وفقاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الجدير بالذكر أن المبنى مقام على مساحة عشرين ألف متر مربع، ومكون من بدروم وأرضي وعدد خمسة أدوار متكررة، ويحتوي على عدد من النيابات بإجمالي 576 غرفة، بالإضافة لقاعة المؤتمرات الكبرى وصالة كبار الزوار وعدة قاعات متعددة الأغراض، وكافيتريا على مساحة 550 متر، واستراحات مخصصة للسادة الأعضاء، كما تم تجهيز المبنى بأحدث وسائل الأمان والحماية والوسائل التكنولوجية الحديثة التي تواكب العصر، فضلًا عن تجهيزات متكاملة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفى الختام تفضل المستشار عصام المنشاوي، بإهداء درع النيابة الإدارية للمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، واللواء صلاح الرويني رئيس هيئة القضاء العسكري، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، ونيافة الانبا اكليمندس ممثلاً عن الكنيسة المصرية.

يأتي افتتاح المقر الجديد ضمن الرؤية التي تبناها المستشار عصام المنشاوي منذ توليه، للتوسع في إنشاء مقرات جديدة للنيابة الإدارية حرصاً على التيسير على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.





المستشار سعيد مرعى والمستشار عصام المنشاوى



المستشار عصام المنشاوى يلقي كلمته على الحضور



تكريم



تكريم



تكريم



تكريم



جانب من الحضور



جانب من الحضور