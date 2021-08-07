شكرا لقرائتكم خبر عن زيارات منزلية لتوعية الأهالى بخطورة تعاطى المخدرات بإسطبل عنتر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مبادرة لتوعية الأسر بمنطقة إسطبل عنتر بمصر القديمة بمخاطر الإدمان وتنفيذ حملة الزيارات المنزلية حول أضرار تعاطى المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان " 16023"، حيث يتم تقديم الخدمات العلاجية من الإدمان مجانا، بالتنسيق مع جمعية تواصل وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".

وقالت نيفين القباج، إن المبادرة تستهدف توعية الأسر بشكل مباشر عن أضرار المخدرات وكيفية اكتشاف حالات التعاطى المبكر وأيضا كيفية الوقاية من الوقوع فى براثن الإدمان وبعد الشباب عن أصدقاء السوء بجانب استمرار تنفيذ برامج التوعية فى العديد من المناطق السكنية الجديدة البديلة للعشوائيات مثل منطقة "حى الأسمرات، والمحروسة وبشاير الخير وروضة السيدة وحى الضواحى ببورسعيد".

وأعلنت "القباج" عن افتتاح عيادة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمنطقة إسطبل عنتر لتقديم خدمات المشورة والدعم النفسى وكذلك توفير الخدمات العلاجية لأى حالة إدمان مجانا من خلال الخط الساخن "16023" مع متابعة أى حالة إدمان بمجرد تحويلها إلى أحد المراكز التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن لتلقى العلاج وحتى التعافى وتقديم أوجه الرعاية الكاملة للمرضى .

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن حملة الزيارات المنزلية تأتى ضمن المبادرات التوعوية التى ينفذها الصندوق حاليا فى العديد من المناطق السكنية المطورة البديلة للعشوائيات من خلال اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطى المخدِّرات، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادى لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعى، لافتا إلى أن هذه المبادرة تتضمن كافة المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" على المستوى القومي.

ولاقت حملة طرق الأبواب تجاوبا كبيرا من الأسر الذين حرصوا على الاستماع لمتطوعى الصندوق خلال تنفيذ مبادرات التوعية عن أضرار الإدمان وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات من كونها تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى البعض ،حيث تستهدف الحملة زيادة الوعى بين الأهالى وخاصة الشباب والمراهقين ،وكذلك تعزيز الوعى والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات من خلال التواصل مع كافة الأسر المقيمة بهذه المناطق ،كما تقدم 89 شباب من أهالي المنطقة للعلاج من الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن للصندوق ،حيث يتم تحويل الحالات المرضية إلى اقرب مراكز علاجى لهم .