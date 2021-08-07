شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: مركز التلقيح الاصطناعى بالإسكندرية يوفر طلائق محسنة من أفضل السلالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز التلقيح الاصطناعي، التابع لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة التابع للوزارة، بمحافظة الإسكندرية، مؤكدة أن المشروع يحظى بدعم القيادة السياسية، لمساهمته الكبيرة فى تنمية الثروة الحيوانية فى مصر، لافتة إلى أن التحسين الوراثى للماشية يعد أحد المحاور الكبرى لرفع مستوى إنتاجية الثروة الحيوانية، وذلك ضمن عدد من المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها كالمشروع القومى لإعادة إحياء البتلو، ومراكز تجميع الألبان، والقوافل البيطرية العلاجية التى تنفذها الوزارة بقرى محافظات الجمهورية، واسواق الماشية.

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أن مركز التلقيح الاصطناعي، يتم من خلاله توفير الطلائق المحسنة، من أفضل السلالات المنتخبة، ذات معدلات التحول العالية فى اللحوم والألبان، بما يساهم فى زيادة إنتاجية المربي، وبالتالى زيادة دخله، فضلا عن تقليص الفجوة من اللحوم الحمراء، وزيادة إنتاجية الألبان ومنتجاتها، لافتة إلى أنه يتم أيضا تدريب الملقحين البيطريين على أفضل الطرق العلمية الحديثة، فى هذا المجال.

وأضافت: أن المركز تتركز مهامه الاساسية فى إنتاج السائل المنوى المجمد من الطلائق المنسبة وراثيا، فضلا عن تنظيم الدورات التدريبة للخريجين والمنتفعين بهدف نشر الوعى الخاص التلقيح الصناعى، وتحسين التراكيب الوراثية للسلالات المحلية من الابقار والجاموس، وتحسين المستويات الإنتاجية من الألبان واللحوم للسلالات المحلية، اضافة إلى إعداد وتنشئة عجول محسنة وراثيا لتصبح طلائق.

ومن جهته، قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن عمليات تطوير مركز التلقيح الاصطناعى التابع لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة، تم بزيادة كفاءته الإنتاجية حيث تم انشاء عدد 15 بوكس جديد للطلائق و زيادة قدرة المركز لتصل الى 55 بوكس طلائق، كذلك يوجد حاليا بالمركز 34 طلوقة، فضلا عن 15 عجل طلوقة تحت التدريب للوصول الى القدرة التشغيلية القصوى، كما يوجد 30 عجل تنشئة طلائق يتم اعدادهم و اجراء الفحص التناسلى و البصمة الوراثية لاعتمادهم كطلائق يتم توزيعها على مراكز التلقيح الصناعى الأخرى و كذلك المزارع الخاصه.

واضاف نائب وزير الزراعة، ان ذلك يساهم بشكل كبير فى تحقيق اهداف الدولة فى التحسين الوراثى بنشر الصفات الوراثية للطلائق المعروفة النسب والمختبرة على نطاق واسع، الأمر الذى يؤدى إلى تكوين سلالات وأنواع ممتازة من الحيوانات تقوم بمضاعفة انتاج اللبن و زيادة معدل النمو اليومى لعجول التسمين الناتجة.

وقال المهندس سامح سليمان مدير مركز التلقيح الاصطناعي، انه يوجد لدى المشروع عدد 30 ملقح صناعى من المنتفعين والخريجين المقيمين بقرى شباب الخريجين تم تدريبهم فى الفترة السابقة، وتم تدريب 15 ملقح فى الفترة من 2020 الى 2021 ليصبح عدد الملقحين 45 ملقح صناعى ومن المستهدف تدريب 6 ملقحين جدد خلال العام الحالي، كما قام المشروع بتسليم الملقحين الأدوات الخاصة بالتلقيح الصناعى وكذلك تم إقامة زناقات حديديه بالقرى تمكن الملقحين من تنفيذ عمليات التلقيح الصناعى على الوجه السليم مجانا ويقوم المركز بإمدادهم بجرعات السائل المنوى المجمد والنيتروجين السائل و مستلزمات التشغيل بأسعار مخفضة وذلك لمساعدتهم على نشر التلقيح الصناعى فى القرى وإيجاد مصر دخل اضافى لهؤلاء المتدربين.