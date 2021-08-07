وزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يتفقدان سوق الخضار والأسماك وبازار بورسعيد الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، سوق الخضار والفاكهة والأسماك وبازار بورسعيد الجديد في حي العرب ببورسعيد واللذان تم إنشاؤهما على طراز حضاري للقضاء على الأسواق العشوائية بالمحافظة.

وتابع الوزير والمحافظ سير العمل داخل سوق السمك وسوق الخضروات، وتقديم الخدمات المواطنين، كما حرصا على لقاء البائعين والحديث معهم حول السلع المقدمة للمواطن وآرائهم في المشروعات التي شهدتها بورسعيد.

وأشاد اللواء شعراوي، بالتطور الذي شهده سوق السمك وبيع الأسماك الطازجة وطهيها وتناولها في محال مخصصة داخل السوق، والتي يقبل عليها أبناء المحافظات الأخرى وحصولهم على خدمة مميزة في مكان واحد وكذلك بازار بورسعيد الذي جمع محلات وأسواق الخضر جملة وقطاعي.

ومن جانبه، وجه محافظ بورسعيد الشكر للقيادة السياسية والوزراء المعنيين على تطوير بورسعيد وإنهاء عصر الأسواق العشوائية وإقامة مجمعات عمرانية على أعلى مستوى ساهمت في الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وجاءت مواكبة للتنمية التي تحدث في كافة القطاعات.