فخور بابنتي.. السيسي يهنئ فريال أشرف لحصولها على الميدالية الذهبية بأولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة للاعبة مصر فريال أشرف بعد حصولها على الميدالية الذهبية في منافسات أولمبياد طوكيو.

وكتب السيسي، عبر صفحته: "أتقدم بالتهنئة لإبنة مصر البطلة فريال أشرف لحصولها على الميدالية الذهبية للكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020".

وأضاف الرئيس: "إنه إنجاز جديد يدعو للفخر ويؤكد قدرة المصريين على صنع الإنجازات في جميع المجالات".

واختتم السيسي: "فخور بابنتي فريال أشرف وبكل مصري يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية".

وأصبحت فريال أشرف أول سيدة رياضية مصرية تفوز بالميدالية الذهبية في تاريخ الألعاب الأولمبية بعدما هزمت إرينا زارتسكا المنتمية لأذربيجان بنتيجة 2-صفر اليوم السبت في نهائي الكاراتيه كوميتي لوزن أكثر من 61 كيلوجراما.