مزورة.. التعليم تكشف حقيقة الصور المتداولة لمنهج 4 ابتدائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

نوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بوجود نسخ متداولة مزورة من مناهج العلوم والرياضيات الجديدة للصف الرابع الابتدائي وهى نسخ مسربة (قبل التعديلات) وليست النسخ النهائية، أما الكتب النهائية لم تعتمد بعد، ولا زالت في مرحلة المراجعة والتعديل.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الصور المتداولة من كتب خارجية لشركات غير مرخصة تسرق الملكية الفكرية من أجل الحصول على أموال أولياء الأمور ولم ترخص من الوزارة وما تنشره هو نسخ قديمة مزورة من المناهج من مراحل إعدادها المختلفة وليس هذا هو كتاب الوزارة القادم والذي تم إدخال تعديلات كبيرة عليه وما يزال في مرحلة المراجعة.

وتابعت: تفخر الوزارة بمستوى الكتب الجديدة للصفوف الأولى وبالذات الصف الرابع الابتدائي وستعلن الوزارة عن كل كتب الصف الرابع الابتدائي عند اكتمالها.

ووعدت الوزارة بالتحقيق في هذا التسريب والتعامل بالقانون مع تلك الشركات التي قامت بالتزوير.