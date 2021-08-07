وزارة الآثار: وصول مركب الملك خوفو الأولى بسلام إلى المتحف المصري الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت وزارة السياحة والآثار، إن فريق عمل المتحف المصري الكبير، نجح صباح اليوم في تثبيت الهيكل المعدني الحاوي لمركب الملك خوفو الأولى في مكان عرضها النهائي في مبنى المتحف المخصص لمراكب الملك خوفو بالمتحف المصري الكبير، بعد وصولها بسلام إلى المتحف فجر اليوم السبت قادمة من منطقة أهرامات الجيزة.

وقال الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، إن المركب ستظل داخل الهيكل المعدني الخاص بها لحين الانتهاء من استكمال مبنى متحف مراكب خوفو، حيث تم وضع نظام تحكم بيئي محكم داخل الهيكل لمراقبة درجات الحرارة ونسبة الرطوبة بها والتأكد من الحفاظ على النسب الصحيحة الملائمة للحفاظ على المركب.

وأشار الدكتور عيسي زيدان المدير العام التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إلى نه فور وصول المركب وتثبيتها قام أثريوا ومرمموا مركز الترميم بالمتحف بفحص المركب، مؤكدا أن أعمال الفحص أثبتت أن المركب في حالة جيدة، ولم تتأثر بعملية النقل وذلك نتيجة لأعمال الحفظ والتغليف الجيد الذي قام بها فريق العمل من المرممين والآثريين وأجهزة القياس والتحكم التي تم وضعها لضبط الجو المحيط بالمركب وامتصاص الاهتزازات.

وأضاف أن المرممين سيقومون برفع الصندوق الخشبي الذي كان يغطي المركب للبدء في أعمال ترميمها وتأهيلها حتي يتم عرضها بالشكل النهائي.​