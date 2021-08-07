"سياحة النواب": نقل "مركب خوفو الأولى" يحافظ على أهم أثر عضوي في التاريخ الإنساني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، إن عملية نقل مركب خوفو الأولى من مكان عرضها بمنطقة آثار الهرم إلى المتحف المصري الكبير، والتي تمت فجر السبت، تستهدف الحفاظ على أكبر وأقدم وأهم أثر عضوي، مصنوع من الخشب، في التاريخ الإنساني.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها هندي إلى المحررين البرلمانيين، اليوم السبت، مؤكدًا أن مركب خوفو الأولى يبلغ عمرها أكثر من 4600 عام، وعملية النقل التي تمت من شأنها أن تساعد على عرضها بطريقة لائقة تتناسب مع أهميتها بالمتحف المصري الكبير؛ حيث إن وسائل العرض ووسائل الحفاظ على المركب في منطقة الأهرامات لم تواكب أساليب وطرق العرض الحديثة والمتطورة، فكان لا بد من نقلها للحفاظ عليها للأجيال القادمة.

ووجه وكيل لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب التحية إلى فريق العمل من وزارة الآثار على جهودهم في عملية نقل مركب خوفو الأولى، مؤكدًا أنها واحدة من أهم المشروعات الهندسية الأثرية المعقدة والفريدة، مشيرًا إلى أن نجاح عملية النقل تؤكد أن فريق العمل لم يترك شيء فيها للصدفة أو التجربة؛ فهي نتاج جهد وتعب ومجهود ودراسة وتخطيط وإعداد وعمل جاد .

واستقبل المتحف المصري الكبير، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، مركب الملك خوفو الأولى، وذلك بعد 48 ساعة من بدء عملية نقلها من مكان عرضها بمنطقة آثار الهرم إلى المتحف المصري الكبير.