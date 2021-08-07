صور| بحضور وزيري العدل والإسكان.. افتتاح مُجمع النيابات الإدارية الجديد في القاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قام المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، وبحضور المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، بافتتاح مقر مجمع النيابات الإدارية الجديد بالقاهرة الجديدة.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان أنه حضر الافتتاح المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، واللواء صلاح الرويني رئيس هيئة القضاء العسكري،

والمستشارون الأجلاء مساعدي وزير العدل وأعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وعدد من قيادات النيابة الإدارية والجهات والهيئات القضائية الحاليين والسابقين.

كما حضر الافتتاح لفيف من كبار رجال الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشـيوخ، شمل كلٍ من:

فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، و

الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، و

فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، ووكيل الأزهر الشريف ، و الأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، و

نيافة الأنبا اكليمندس، الأسقف العام نائبًا عن قداسة البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكرازة المرقسية.

بدأت مراسم حفل الافتتاح بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت فضيلة الشيخ أحمد نعينع، أعقبه عرض فيلم تسجيلي تضمن نبذة تاريخية عن النيابة الإدارية ورؤساءها من نشأتها وحتى الآن، والتطور التي شهدته في عهد المستشار عصام المنشاوي، رئيس الهيئة خلال العامين السابقين.

كما قام اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، بإلقاء كلمة وجه فيها الشُكر لمعالي المستشار عمر مروان، وزير العدل ولمعالي المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية والحضور.

وأكد اللواء "نصار" فيها على التعاون الوثيق الذي تم بين أجهزة الدولة والجهاز المركزي للتعمير في تنفيذ المبنى في أبهى صورة تحت رعاية رئيس الجمهورية لكي تكون حصون العدالة لائقة بمرتاديها.

كذلك وجه الشكر للدكتور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان ورئيس هيئة النيابة الإدارية على تذليل كافة الصعوبات في سبيل تنفيذ المبنى.

وإن ذلك جاء في إطار البرتوكول المُبرم بين النيابة الإدارية ووزارة الإسكان متمثلة في الجهاز المركزي للتعمير من أجل تطوير وإنشاء مُجمعات للنيابة الإدارية.

ثم أعقبتها كلمة معالي المستشار عصام المنشاوي، التي رحب فيها بالمستشار عمر مروان وزير العدل وبالحضور الكريم، مؤكدًا أن تنفيذ مجمع النيابات الإدارية جاء وفقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أن تكون مقار المحاكم والنيابات لائقة بأعضاء الهيئات القضائية والمواطنين المترددين عليها.

كما قدم الشكر لأجهزة الدولة المختلفة التي بذلت الجهد في تقديم الدعم الفني والمالي لتنفيذ المبنى في أحسن صورة، وأهمية موقع مجمع النيابات في كونه قريب من العاصمة الإدارية المزمع انتقال وزارات الدولة ومؤسساتها إليها.

كما تفضل المستشار عمر مروان، وزير العدل، بإلقاء كلمة نقل فيها تحيات معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقدم الشكر للمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية مهنئًا بافتتاح هذا الصرح العظيم لهيئة النيابة الإدارية، مؤكدا على توجه النيابة الإدارية في مسايرة الدولة ومسايرة مبادئ الجمهورية الجديدة في تهيئة المباني اللائقة للمستشارين وللمواطنين المتعاملين مع تلك الجهات، وحرص النيابة الإدارية على مسايرة الدولة في مسار التحول الرقمي،

كما كان لها السبق في تمكين المرأة في مجالات غير مسبوقة مثل تمثيل الادعاء بالمحاكم إلى جانب تمكين الشباب باعتبارهم نواة المجتمع ومستقبل هذا الوطن.

واختتم حديثه بالتأكيد على الأهمية البالغة للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لإعلاء دولة سيادة القانون وفقاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن الجدير بالذكر أن المبنى مقام على مساحة عشرين ألف متر مربع، ومكون من بدروم وأرضي وعدد خمسة أدوار متكررة، ويحتوي على عدد من النيابات بإجمالي ٥٧٦ غرفة، بالإضافة لقاعة المؤتمرات الكبرى وصالة كبار الزوار وعدة قاعات متعددة الأغراض، وكافيتريا على مساحة ٥٥٠ متر، واستراحات مخصصة للأعضاء، كما تم تجهيز المبنى بأحدث وسائل الأمان والحماية والوسائل التكنولوجية الحديثة التي تواكب العصر، فضلًا عن تجهيزات متكاملة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفى الختام، تفضل أهدى المستشار عصام المنشاوي، درع النيابة الإدارية للمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، واللواء صلاح الرويني رئيس هيئة القضاء العسكري، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وفضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، نيافة الانبا اكليمندس، ممثلاً عن الكنيسة المصرية.

يأتي افتتاح المقر الجديد ضمن الرؤية التي تبناها المستشار عصام المنشاوي، منذ توليه للتوسع في إنشاء مقرات جديدة للنيابة الإدارية حرصاً على التيسير على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.