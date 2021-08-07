الأمن العام: ضبط 1108 تاجر مخدرات بمضبوطات بلغت 26 مليون جنيه في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، في ضبط 1359 قضية إتجار في المواد المخدرة ضمت 1473 متهم، وتنفيذ 408563 حكم قضائي.

وأثمرت جهود الأجهزة الأمنية خلال أسبوع الماضي عن ضبط 622 قطعة سلاح ناري أبرزها ( 60 بندقية آلية – 73 بندقية غير مششخنة –

25 مسدس – 464 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 7 خزينة – 1214 قطعة سلاح أبيض).

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضموا 10 متهمين، ارتكبوا 9 حوادث سرقة متنوعة، وكشف غموض 52 حادث متنوع، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 71 متهماً.

وتم تنفيذ 472079 حكم قضائي، بإجمالي 39199 متهم، بينهم 1916 حكم جناية، و172665 حكم حبس، 228882 حكم غرامة.

وفي مجال مكافحة المخدرات، ضبط 1039 قضية اتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 1108 متهم و9 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة حوالى (26,200,000 – ستة وعشرون مليون ومائتان ألف جنيه تقريباً).

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.