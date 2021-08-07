الداخلية X أسبوع.. غلق 5492 محلًا مخالفًا و66 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 6677 قضية تموينية متنوعة، و1583 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 9834 أرجيلة، وغلق 5492 محل مخالف لمواعيد الغلق.

وضبط 66525 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 66240 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 285 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.