مصرع عنصر إجرامي في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقى عنصر إجرامي مصرعه، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا وبحوزته سلاح ناري وذخائر.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، أفادت بوجود (أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة - مقيم بدائرة مركز شرطة نقادة بقنا) والسابق اتهامه في ( 15 قضية ما بين "سلاح - سرقة بالإكراه – إطلاق أعيرة نارية – شروع في قتل –نصب") ومحكوم عليه فيها بـالسجن في قضايا "سرقة بالإكراه - سلاح ناري وذخيرة - ضرب - استيلاء – نصب" والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية "إطلاق أعيرة نارية - وإصابة طفل" مختبئاً بمحل إقامته بإحدى القرى بدائرة المركز .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية مدعومةً بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعاره القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وعلى الفور بادلته القوات بالمثل وتم السيطرة على الموقف .

وأسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامي المشار إليه، وعُثر بجواره على (بندقية آلية – فرد محلى - 3 خزائن – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.