شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تناول البطيخ يمد الجسم بالرطوبة فى الجو الحار "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن البطيخ له فوائد هامة في ظل الطقس الحار الذى تشهده البلاد، موضحة أنه يحتوى علي نسبة عالية من الماء الذي يمد الجسم بالرطوبة في ظل الطقس الحار .

وقالت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم: إن البطيخ غنى بفتامين سى وأ كما يحتوى علي الألياف الطبيعية الصحية.

ما زالت البلاد تشهد أجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية، حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 42 درجة وجنوب البلاد 45 درجة، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية بانخفاض طفيف فى درجات الحرارة من غد الأحد حتى الخميس ولكن تزال الأجواء شديدة الحرارة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة .

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء غطاء الرأس، وتجنب الأماكن سيئة التهوية ، والاكثار من السوائل الباردة .

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تأثر البلاد بطقس شديد الحرارة علي كافة الأنحاء، لافتة إلى أن القاهرة تسجل 42 درجة وجنوب الصعيد 45 درجة كما تتكون السحب المنخفضة والمتوسطة جنوبا عند مدينتي حلايب وشلاتين والمجري الملاحي وابو سمبل يصاحبها سقوط الأمطار.



