شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 3.9 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالى ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتى بدأت يوم 26 يونيو 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير، أنه تم تحصين 2 مليون و58 ألفا و932 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينها "مليون و114 ألفا و164 رأس أبقار، و565 ألفا و530 رأس جاموس، ا315 ألفا و755 رأس أغنام، و63 ألفا و483 رأس ماعز" حتى 4 أغسطس 2021.

كما تم تحصين مليون 922 ألفا و406 رؤوس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع بينها " 997 ألفا و367 رأس أبقار، 556 ألفا و566 رأس جاموس، 303 آلاف و300 رأس أغنام، 62 ألفا و881 رأس ماعز، 2292 رأس جمال" حتى 4 اغسطس 2021 ايضاً.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.