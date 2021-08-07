شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: تطوير المفرخ السمكى بالإسكندرية يوفر الزريعة للمشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال التطوير بالمفرخ السمكى بالكيلو 21 بمحافظة الإسكندرية التابع للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، مؤكدًا أن أعمال التطوير تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية، لاستغلال كافة الأصول غير المستغلة الاستغلال الامثل، وتحقيق أقصى استفادة ممكن منها.

وأشار القصير، إلى أن هذا المفرخ لم يكن مستغلا بكامل طاقته، وتم العمل على تطويره مؤخرا، والتوسع فى إنشاءاته ليشمل معامل تفريخ تكنولوجية حديثة ومراكز للتدريب، لافتا إلى أن ذلك المفرخ إضافة كبيرة للثروة السمكية فى مصر، وأن استغلاله بكامل طاقته، سيساهم فى توفير الزريعة للمشروعات القومية والمزارع التى تعتمد على المياه المالحة، وخاصة من أصبعيات القاروص والدنيس والبلطى الاحمر، نسبة تصل إلى 15% من إجمالى احتياجات المزارع السمكية من الاصباعيات، فضلا عن مساهمته فى القضاء على الصيد الجائر للزريعة.

وقال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن هذا المفرخ، تم إنشاؤه عام 1991 بمنحة لبرنامج المساعدات الأمريكية لمصرUSSID وذلك ضمن قرض لإنشاء مشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية، لافتا إلى أنه مر بعدد من مراحل التطوير من برنامج مبادلة الديون الإيطالية المصرية كمنحة لا ترد، ليصبح متوافقا مع تكنولوجيا تفريخ الأسماك البحرية وينتج اصباعيات اسماك القاروص والدنيس.

وأشار نائب وزير الزراعة، إلى أنه أصبح من أهم المفرخات فى مصر التى تقوم بتوفير اصباعيات أسماك القاروص والدنيس للمزارع السمكية والمشروعات القومية، كذلك تم إنشاء مركز تدريب دولى لإعداد الكوادر الفنية فى مصر وإقليميا بين دول جنوب المتوسط وقارة افريقيا.

وتابع الصياد، أنه تم فى عام 2020 من خلال مشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الزراعي، إنشاء مزرعتى أسماك مكثفة طبقا لاشتراطات الاتحاد الأوروبى فى تصدير الأسماك لتكونا أول مزرعتين نموذجيتين تطبقان اشتراطات الاتحاد الأوروبى والهيئة القومية لسلامة الغذاء فى مصر، ويتم استخدامهما فى تدريب المزارعين والشباب صغار المستثمرين على الاستزراع السمكى المكثف والأمن صحيا للمواطنين.

ومن جهته، قال الدكتور صلاح مصيلحى رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إنه من المقرر توقيع بروتوكول بين مشروع تنمية الاستزراع السمكى البحرى فى مصر التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مع الهيئة العامة المصايد وتربية الأحياء المائية لدول حوض البحر المتوسط للاستعانة كدعم فنى بموقع الكم 21 ومركز التدريب المقام به كأول مركز تدريب اقليمى فى دول جنوب المتوسط لإعداد الكوادر الفنية فى مجال تربية الأحياء المائية فى دول جنوب المتوسط.

كما استمع الوزير الى شرح مفصل حول الموقع والمنشآت الخاصة به، والمقامة على مساحة اجمالية 7 أفدنة، من المهندس محمد العربى مدير المفرخ، والذى أكد الانتهاء من كافة الاعمال بالموقع خلال شهر.