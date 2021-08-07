شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة في منافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيها للكيلوجرام. ‏‎- البطاطس 7.5 جنيه. ‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيهات. ‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيهات ‏‎- الكوسة بـ 9 جنيهات. ‏‎- الجزر بـ 8.5 جنيه. ‏‎- الخيار بـ 9 جنيهات. ‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎- الفلفل الرومى بـ 6.6 جنيه. ‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيه. ‏‎الباذنجان العروس 5 جنيه ‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه ‏‎- الفلفل الألوان 16 جنيها. ‏‎- الليمون بـ 8.5 جنيها. ‏‎‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- العنب الأحمر 14 جنيها. ‏‎-عنب بناتى 12 جنيها. ‏‎-الباميا الخضراء 14 جنيها. ‏‎-تفاح أحمر إيطالى 27 جنيها. ‏‎-تفاح بلدى 15 جنيها.