شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خرائط الأمطار وفرص سقوطها خلال الـ48 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وجود فرص سقوط أمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة، وذلك على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه خريطة وفرص الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة، كما يلى:

- السبت 7 أغسطس 2021:

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة 70% تقريبا

- الأحد 8 أغسطس 2021:

أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر حلايب وشلاتين وأبو سمبل على فترات متقطعة 40% تقريبا