شكرا لقرائتكم خبر عن اتبع هذه الخطوات لكفاءة أكثر واستهلاك كهرباء أقل بالتكييف..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطوات بسيطة يجب اتباعها للحصول على كفاءة عالية واستهلاك كهرباء أقل بتكييف الهواء، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية وضمان الحصول على برودة أكثر، لذلك يجب على كل مواطن اتباع طرق الاستخدام الأمثل للتكييف، ومن بينها عمل صيانة دورية للجهاز لضمان عمله بأعلى كفاءة و أقل استهلاك للكهرباء.

وفيما يلي أهم الخطوات التي يجب اتباعها للتأكد من كفاءة التكييف:

1. نظف الفلتر الخاص بجهاز التكييف بشكل أسبوعي لأن تراكم الأتربة في الفلتر سيقلل من كفاءة التكييف ويستهلك كهرباء أكثر .

2- تأكد من نظافة الوحدة الخارجية من الأتربة والحطام والعشب الصغير لضمان الحصول على أعلى كفاءة.

3- يجب فحص مجاري الهواء من قبل فنى متخصص.

4- معاينة خطوط التبريد.

5-شغل مروحة بالغرفة قبل تشغيل التكيف للتخلص من الهواء الساخن.

6- تشغيل التكييف على درجة 25.

7-استمرار تشغيل المروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة و انخفاض استهلاك التكييف للكهرباء.

8-التأكد من غلق كافة النوافذ والأبواب بإحكام لعدم تسريب الهواء.