شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تنفذ 13,728 وحدة لموظفى العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووجه المسئولون، بزيادة أعداد الأشجار بالأرصفة والفراغات، والجزر، وزيادة أعداد الزهور، والاهتمام بالمسطحات الخضراء، وتنفيذها على أعلى مستوى، كما تفقد الوزير عددا من الوحدات التى تم تأثيثها كنموذج لفرش الوحدات.

ويتضمن مشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، 9024 وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذها بالمرحلة الأولى، بجانب تنفيذ 4704 وحدات بالمرحلة الثانية، وبلغت نسبة تنفيذها 25 ٪، كما يضم المشروع عددا من المباني الخدمية التي تم ويجري تنفيذها، لخدمة سكان المشروع.