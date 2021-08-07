شكرا لقرائتكم خبر عن الخط الثالث للمترو يعمل من العتبة لمحطة هشام بركات حتى صباح الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الخط الثالث للمترو فى المسافة من العتبة حتى محطة هشام بركات بمنطقة جسر السويس فيما يتوقف تشغيل باقى المحطات حتى صباح الأربعاء المقبل بسبب أعمال إنشاءات محور مسطرد الجديد.

وقالت الشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الانفاق، إنه نظرا لأعمال التشييد والبناء بمحور مسطرد والتي تتطلب إنشاء كوبري علوى أعلى بعض المحطات تقرر إيقاف العمل بعدد 4 محطات من الخط الثالث للمترو وهي محطات قباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور.

وأضافت الشركة، أنه تقرر الإيقاف ابتداء من الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم السبت الموافق 7 أغسطس وحتى الساعة 7 صباحا من يوم الأربعاء القادم الموافق 11 أغسطس 2021 على أن يستمر العمل بباقي محطات الخط الثالث من العتبة وحتى محطة هشام بركات بشكل منتظم وطبيعى بكامل طاقتها وفى مواعيدها المعتادة.

وأكدت الشركة الفرنسية، أن ذلك يأتى ضمن الإجراءات الأمنية والاحترازية لضمان سلامة الركاب والمواطنين خلال القيام بالإنشاءات في المنطقة المذكورة.