شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم آخر موعد لطلبات الالتحاق بالأروقة الأزهرية والدراسة مجانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجامع الأزهر أن اليوم السبت، اخر فرصة لتلقي طلبات الالتحاق بالأروقة الأزهرية، وذلك بموجب ما تم الإعلان عنه مسبقا من فتح باب التقديم لمدة شهر، لقبول دفعة جديدة للداراسة بالأروقة الأزهرية بالجامع الأزهر وفروع الرواق الأزهري بالمحافظات والتي تتجاوز 30 فرعًا في 19 محافظة.

وصرح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على أروقة الجامع الأزهر، أن هناك إقبالا كبيرا من الجمهور على الالتحاق بالأروقة الأزهرية، حيث قارب عدد المتقدمين حتى الآن الـ 60 ألفًا على مستوى 19 محافظة من محافظات الجمهورية، موضحًا أن الأروقة المعلن عن فتح باب الالتحاق بها هي: رواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر وفروع الرواق بالمحافظات، ورواق التجويد والقراءات بالجامع الأزهر وفروع الرواق بالمحافظات، ورواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وحرصه الدائم على إتاحة فرصة تحصيل العلم الشرعي للراغبين من فئات المجتمع كافة وفق المنهج الوسطي الذي يمثل صحيح الإسلام، ويظهر سماحته من غير إفراط أو تفريط.

ومن الجدير بالذكر أن الدراسة في مختلف الأروقة الأزهرية مجانية بالكامل، ومتاحة بنظام التعليم عن بعد عبر تطبيق Microsoft team، كما يحق للدارس أن يلتحق بأكثر من رواق مع الالتزام بمواعيد الحضور والامتحانات لكل رواق.