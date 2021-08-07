شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6 سيارات نقل لإلقائها القمامة والمخلفات بالطرق والمحاور في الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة فى الهيئة العامة للنظافة والتجميل وشرطة ومباحث المرافق بالجيزة، عددا من الحملات لرصد مخالفات السيارات النقل وحالات إلقاء المخلفات والقمامة بالمحاور والطرق العامة.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الخاص بضبط السيارات التى تتخلص من المخلفات وتلقى بها بالمحاور والطرق ومنع الإضرار بما تم الوصول إليه من مستوى حضارى نتاج أعمال التطوير التى شهدتها تلك الطرق والمحاور وماتم إستحداثه من محاور مرورية جديدة لتحسين حالة المرور بنطاق المحافظة.

وقد أسفرت الحملات عن ضبط 3 سيارات نقل بشارع جامعة الدول العربية إثنين منها لنقل المخلفات دون وضع غطاء ما أدي إلي تطاير مخلفاتها بالطريق العام والثالثة للسير بدون الحصول علي تصريح لنقل المخلفات وضبط سيارة خلاطة لتسيلها المادة الخرسانية أثناء مرورها بشارع أحمد عرابى، حيث تم التحفظ على السيارات بجراج بين السرايات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين بمعرفة شرطة المرافق.

كما تم ضبط سيارة نقل لسيرها بدون تصريح وأخرى لنقلها المخلفات دون وضع غطاء بشارع ترسا، حيث تم التحفظ على السيارات بجراج المريوطية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين بمعرفة شرطة المرافق.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع هيئة النظافة وتنظيم دوريات ميدانية خاصه بالبؤر التى يتكرر إلقاء مخلفات الرتش بها لتحقيق الرقابة الصارمة على السيارات التى تتخلص من مخلفات البناء والهدم وتلقى بها بالمحاور والطرق وتوقيع غرامات مشددة على تلك السيارات لعدم التزامهم بإلقاء المخلفات فى المقالب العمومية مع أخذ تعهدات عليهم لمنع تكرار ذلك مستقبلاً.