شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل فى اختبارات القدرات بجامعة الأزهر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بدء التسجيل لاختبارات القدرات بالكليات التي يتطلب القبول بها ذلك، بدءا من اليوم السبت 7/8/2021 وحتى 19/8/2021، وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط التالي:

https://azu.edu.eg/azharsr/Facs/FacTest

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن الطلاب الذين أنهوا اختبارات الثانوية والراغبين في الالتحاق بالكليات التالية عليهم التسجيل على الرابط أعلاه، علماً بأن الرقم السري هو كود التنسيق الموجود باستمارة نجاح الطالب، يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات على الموقع وذلك باستخدام رقمه القومي ورقم الجلوس الخاص به.

يتأكد الطالب من أنه قام بتسديد رسوم الاختبار حتى يتمكن من إتمام عملية التسجيل، وفى حالة عدم سداد المصروفات الدراسية يتوجه إلى أقرب ماكينة فورى ويقوم بتسديد المصروفات. تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة لها.

يقوم الطالب باختيار نوع الاختبار، والكلية، وسيظهر له موعد التوجه للكلية.

عقب الانتهاء من عملية التسجيل يقوم بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها ومواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات ويتوجه للمكان المذكور في الايصال في الموعد المحدد على ان يكون معه الرقم القومي وصورة منه، رقم الجلوس (في الثانوية الأزهرية) وصورة منه في كل اختبار يرغب في أدائه، وعدد 3 صور شخصية.

مشيرا إلى أن الكليات التي تعقد اختبارات القدرات للقبول بها تشمل:

1. كليات الدراسات الإنسانية بالقاهرة وتفهنا الأشراف (تخصص رياض الأطفال)

2. كلية اللغات والترجمة

3. كلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة، وبنات بالخانكة

4. كليات التربية (تخصص عام (علمي / أدبي) – المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم – الخدمة الاجتماعية – التربية الفنية – التربية الخاصة (علمي / أدبي) – رياض الأطفال – التعليم الأساسي "الحلقة الأولى" (علمي / أدبي).

5. كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة

6. كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا.