مايا مرسى ناعية الفنانة دلال عبد العزيز: "الأصيلة العظيمة رحلت حبيبة الكل"

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لفقدان مصر رمز هام من رموز الفن قائلة: " الأصيلة العظيمة الفنانة حبيبه الكل دلال عبد العزيز

اسكنها الله فسيح جناته، خالص العزاء للأسرة الكريمة ودعواتنا ان يلهمهم الصبر "

وتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأعلن الإعلامى رامى رضوان زوج دنيا سمير غانم، وفاة الفنانة دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض، امتد قرابة 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا.

كان الفنان الراحل سمير غانم قد رحل عن عالمنا قبل أسابيع متأثرا بتداعيات الإصابة، بينما كابدت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز متاعب صحية جراء تداعيات الإصابة بالفيروس وما تركه من آثار على الجهاز التنفسى والرئة.

وفى السياق ذاته، أكد الفنان حسن الرداد زوج إيمى سمير غانم، ما أعلنه رامى رضوان قبل قليل بشأن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: "أطيب خلق الله عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الآخرة".