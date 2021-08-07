شكرا لقرائتكم خبر عن "عين شمس" تتصدر قائمة الجامعات المصرية فى المشروع القومى لمحو الأمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشكر لجامعة عين شمس، لما تقوم به من جهود حثيثة فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار، حيث أشادت الهيئة بدور شباب الجامعة فى المشروع القومى لإعلان مصر خالية من الأمية.

وتصدرت الجامعة قائمة الجامعات المصرية فى مجال محو الأمية بإجمالى 21090 دارسا ناجحا خلال العام الجامعى 2021/2020 الأمر الذى يعد نقلة نوعية فى النتائج المحققة بما يتناسب مع قيمة ومكانة الجامعة على المستوى الوطنى والإقليمي والدولى.

يأتى ذلك انطلاقا من رؤية مصر الاستراتيجية لعام 2030 وتنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و تحت شعار حياة كريمة بلا أمية وإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030، حيث تعد الأمية قضية وطن، لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية تؤثر على تقدم المجتمع ورقيه، وتعوق عمليات التنمية المستدامة، وإحداث نقلة حقيقية فى مجالات العمل المختلفة، وبوصفها أحد أهم وأخطر المشكلات التى تواجه الدول النامية فى الوقت الحاضر، حيث يبلغ عدد الأميين في مصر، حوالي 17 مليون أمي، بنسبة 27 % من إجمالي عدد السكان في الشريحة العمرية من ( 15 عام فأكثر)، وتزداد نسبة الإناث الأميات عن نسبة الذكور بحوالي 10 %.

وفى ضوء ذلك قامت الجامعة بإبرام عدد من بروتوكولات التعاون المشتركة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، تأكيدًا لأهمية الشراكة المجتمعية في مواجهة خطر الأمية، وتسهيلاً للمهام المنشودة، والذي من خلاله تتولى الجامعة من خلال كوادرها البشرية (أعضاء هيئة التدريس، والطلاب) بمحو أمية عمال الجامعة والقرى والأحياء ومراكز المحافظة، مع تدريب شباب الجامعة المشاركين في المشروع على أساليب وطرق تعليم الكبار،

كما أصدر مجلس الجامعة قرارا بإلزام كل طالب من طلاب الكليات النظرية بمحو أمية (4) أفراد على مدار سنوات الدراسة بالجامعة وكشرط للتخرج من الكليات النظرية :(التجارة – الآداب – التربية – التربية النوعية – الألسن – الحقوق – التربية النوعية).

بالإضافة إلى تقديم حافز نقدي قدره (250) جنيه للطالب عن كل دارس يتحرر من الأمية بمشاركة هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات للعام التالى لكل من يمحو أمية (4) دارسين مقدمة من الجامعة.

كما قامت الجامعة باختيار لجنة تنسيقية لإدارة المشروع وتنفيذه، وإنشاء وحدات محو أمية بكل كلية لمتابعة تنفيذ المشروع، وقامت الهيئة العامة لتعليم الكبار بتوفير موظف مختص من الهيئة للرد على استفسارات الطلاب بشأن آليات فتح فصول محو الأمية مع منح الطلاب شهادات تقدير لكل طالب شارك في نجاح الدارسين لديه.

وعقد مركز تعليم الكبار بالجامعة 60 ندوة تعريفية وورشة عمل ، 6 مؤتمرات حول محو الأمية وأثرها على المجتمع والجديد فى طرق القضاء عليها، و90 دورة لإعداد معلم الكبار بمختلف كليات الجامعة حول مفهوم تعليم الكبار، الفرق بين تعليم الكبار وتعليم الصغار، خصائص المتعلمين الكبار، طرق جذب الأميين لفصول محو الأمية، طرق تدريس مهارات القراءة والكتابة والحساب، إجراءات تدريس القراءة والكتابة والحساب للكبار، وتقديم تدريبات لبعض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من " المعيدين والمدرسين المساعدين"، ولم ينحصر التدريب على طلاب الجامعة فقط بل امتد ليشمل طلاب من جامعات أخرى لتأهيلهم وتدريبهم على ممارسة العمل المجتمعي والاستفادة من برامج محو الأمية.

كما تم الاستعانة بطلاب مرحلة الدراسات العليا، بجانب الطلاب بالكليات النظرية، بمشاركات تطوعية.