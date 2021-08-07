شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تستأنف غدا صرف معاشات أغسطس لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف بنك ناصر الاجتماعىُ غدا الأحد صرف معاشات أغسطس الجارى من فروع البنك وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه وزارة التضامن الاجتماعى، تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

جدير بالذكر، أن التوجيه ببدء صرف معاشات يوليو للعملاء اعتبارا من أول الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.