شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التقدم للدورة الأولى بمدرسة الإمام الطيب لقراءة القرآن بالإسناد المفصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مدرسةُ الإمامِ الطيبِ لحفظ القرآن الكريم وتجويده عن بدء الدورة الأولى لقراءة القرآن الكريم بالإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم برواية حفص عن عاصم، وغيرها من القراءات والروايات المتواترة ابتداءً من شهر أكتوبر 2021 م.

شروط القبول للقراءة بالإسناد:

1 ـ أن يكون المتقدمُ حافظاً للقرآن الكريم كاملا حفظًا تاما.

2 ـ أن يكون المتقدم للقراءة برواية حفص عن عاصم حافظا لمتن تحفة الأطفال، ومتن الجزرية، وعلى دراية تامة بقواعد وأحكام التجويد.

3ـ أن يكون المتقدم للقراءة برواية أخرى غير رواية حفص حافظا للمتن الخاص بالقراءة، أو الرواية التي سيقرأ بها إن كان لها متن خاص بها، فإن لم يكن المتقدم حافظا للمتن الخاص، فيشترط أن يكون حافظا لمتن من متون القراءات كمتن الشاطبية في القراءات السبع المتواترة، أو متن طيبة النشر في القراءات العشر المتواترة.

4 ـ أن يكون المتقدم على دراية تامة بقواعد وأحكام القراءة أو الرواية التي يريد أن يقرأ بها.

5 ـ أن تكون قراءته للقرآن الكريم قراءة منضبطة متقنة في غاية الإتقان وَفق قواعد وأحكام التجويد.

6 ـ أن يجتاز المتقدمُ للقراءة بالإسناد المتصل الاختبارَ في حفظ القرآن الكريم كاملا، والمتون العلمية المقررة، وقواعد وأحكام الرواية.

ينتهي باب التقدم للقراءة بالإسناد في العشرين من أغسطس 2021 م، وموعد الاختبار الثلاثاء الموافق 31 أغسطس 2021 م، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.