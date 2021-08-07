شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تنجح فى تحصيل 1.1 مليون جنيه مستحقات مصرى توفى بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في تسوية المستحقات المالية لمواطن مصري وافته المنية وهو علي رأس العمل بإجمالى 263 ألفاً و486 ريالا سعودياً أي ما يعادل مليون و104 آلاف و584 جنيها مصريا .

وأوضحت فى بيان، أن مكتب التمثيل العمالى بالرياض تابع مستحقات المواطن المصري المتوفي "محمد.ص.ص.خ"، والذى وافته المنية وهو على رأس العمل، حيث كان يعمل مراقب تشغيل برج الحفر بالرياض، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وقال الملحق العمالي كريم أبو السعود ، القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، في تقريره للوزير، إن المكتب قام بتحصيل مستحقات المواطن المصري المتوفي "محمد.ص.ص.خ"، والذى وافته المنية وهو على رأس العمل وديا من الشركة وإرسالها إلى ورثته بمصر، وتم تحويل مبلغ 263 ألفاً و486 ريالا سعودياً أي ما يعادل مليون و104 ألفا و584 جنيها مصريا ،إلى حساب السفارة المصرية بالرياض والتى قامت بتحويلها إلى ورثته بمصر.