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أسعار الخضراوات والفاكهة في منافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:-

 

‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيها للكيلوجرام.

‏‎- البطاطس 7.5 جنيه.

‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيهات.

‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيهات

‏‎- الكوسة بـ 9 جنيهات.

‏‎- الجزر بـ 8.5 جنيه.

‏‎- الخيار بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎- الفلفل الرومى بـ 6.6 جنيه.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيه.

‏‎الباذنجان العروس 5 جنيه

‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه

‏‎- الفلفل الألوان 16 جنيها.

‏‎- الليمون بـ 8.5 جنيها.

‏‎‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- العنب الأحمر 14 جنيها.

‏‎-عنب بناتى 12 جنيها.

‏‎-الباميا الخضراء 14 جنيها.

‏‎-تفاح أحمر إيطالى 27 جنيها.

‏‎-تفاح بلدى 15 جنيها.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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