شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يشهد احتفالية افتتاح مبنى مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر منذ قليل المستشار عمر مروان وزير العدل، احتفالية افتتاح مبنى مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بحضور عدد كبير من كبار رجال الدولة والجهات والهيئات القضائية.

كما حضر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والمستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا.

يأتى ذلك بعد الانتهاء من افتتاح برنامج التحول الرقمي والميكنة الشاملة بكافة مقار وأفرع النيابة الإدارية بعدد من المحافظات، والذي شمل عدد من المكاتب الفنية، بالإضافة إلى فروع الدعوى التأديبية، التى تضمنت نيابات إسماعيلية القسم الأول والثانى والثالث، ونيابة القنطرة شرق، ونيابة التل الكبير، ونيابة العريش.

وأكد المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، أهمية المشروع القومي للميكنة الشاملة، وأهمية دخول النيابة الإدارية ضمن المشروع القومى للتحول الرقمي، وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات التى تجريها النيابة الإدارية، والتيسير على المواطنين وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.