شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة دلال عبد العزيز ظهر غد من مسجد المشير ودفنها بمقابر الوفاء والأمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامى رامى رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، تشييع جنازة الفنانة دلال عبد العزيز وصلاة الجنازة عليها ظهر غد الأحد من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

وقال رامى رضوان، إنه عقب مراسم الجنازة وتشييع الجثمان، من المقرر دفن الفنانة الراحلة فى مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، وهى المقابر التى دُفن فيها الفنان الراحل سمير غانم قبل نحو 4 أشهر من الآن.

كانت الفنانة دلال عبد العزيز قد وافتها المنية صباح اليوم السبت، بعد صراع مع المرض منذ إصابتها بفيروس كورونا قبل عدة أشهر، وهو ما تسبب فى تداعيات صحية وأضرار بالجهاز التنفسى.

وقد نعى عشرات الفنانين والشخصيات العامة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ومشيدين بما قدمته من إبداع طوال مسيرتها الفنية التى قاربت أربعة عقود، وما عُرف عنها من إنسانية وحضور اجتماعى بالوسط الفنى، إذ كانت دائما إلى جانب زملائها فى كل المناسبات الاجتماعية والإنسانية.